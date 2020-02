Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Di seguito l’elenco degli articoli più letti con a fianco il numero di persone che hanno aperto il file e quindi letto il contenuto, a cui si aggiungono tutti coloro che hanno letto il titolo senza aprire il file, dato quest’ultimo non quantificabile.

Per il mese di gennaio, oltre agli articoli di cronaca, quelli più letti riguardano l’ospedale di Tortona e la ricerca di personale da parte di un’azienda locale.

Nell’ambito del,la trasparenza che ci contraddistingue, come facciamo ogni mese, divulghiamo i dati di diffusione di Oggi Cronaca.