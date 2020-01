Ricerca per:

Le prime iscrizioni sono già arrivate, e sono due iscrizioni davvero speciali: quella del Direttore Generale dei Figli della Divina Provvidenza, padre Tarcisio Vieira, e quella della Superiora Generale delle Piccole Suore Missionarie della Carità, Madre Mabel Spagnuolo. Subito dopo, hanno fatto la stessa cosa anche Don Fernando Fornerod, consigliere generale responsabile della Pastorale Giovanile della Congregazione orionina, e Suor Maria Rosa Delgado Rocha, responsabile per le PSMC della Pastorale Giovanile.

Da oggi sono aperte le iscrizioni per partecipare al grande evento di Tortona 2020, la Giornata Mondiale dei Giovani Orionini che si svolgerà dal prossimo 30 giugno al 5 luglio.

Aperte le iscrizioni per il raduno mondiale dei giovani che si terrà a Tortona a fine giugno