Grave perdita per Castelnuovo Scrivia: in seguito ad una malattia è deceduto Giannino Pasquali presidente dell’Associazione Franca Cassola Pasquali molto attiva per la Senologia dell’ospedale di Tortona.

Pasquali aveva 79 anni ed era molto conosciuto in tutta la zona in quanto era stato sindaco di Molino dei Torti e consigliere provinciale.

Era infatti originario di Molino dei Torti, ma dopo il matrimonio si èp trasferito nella vicina Castelnuovo (i due paesi distano una manciata di Km) dove ha sempre abitato.

Aveva 790 anni e insieme al figlio Helenio ha gestito uno dei bar più esclusivi e importanti di Castelnuovo Scrivia in via Cavour che continuerà sicuramente a funzionare grazie al figlio.

I funerali si terranno lunedì pomeriggio nella chiesa del paese.

Ad Helenio, collaboratore anche di un noto settimanale locale le condoglianze di tutta la redazione di Oggi Cronaca.