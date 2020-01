Doppio intervento dei Vigili del fuoco di Tortona, nel pomeriggio di oggi, martedì 14 gennaio.

Il primo a Garbagna, in un’ abitazione in via Roma 7 per un principio di incendio avvenuto in una casa che stava prendendo fuoco a causa di un cattivo funzionamento della canna fumaria.

Gli abitanti se ne sono accorti in tempo e i pompieri, tempestivamente giunti sul posto, son o riusciti a contenere i danni.

Verso le 18, 30, poi sono intervenuti in via Primo maggio a Viguzzolo per un incidente stradale fra due auto, per fortuna con feriti lievi.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno aiutato nelle operazioni di soccorso.