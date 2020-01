L’immagine che vedere è stata scattata oggi pomeriggio, lunedì 13 gennaio, ed è ripresa da un video che un nostro lettore ci ha inviato.

Documenta l’ennesimo Tir che in barba ai cartelli di divieto di transito e alle barriere, ha cercato di passare sopra il cavalcaferrovia dell’Oasi, quello sulla statale per Voghera, a Tortona, il cui il traffico è stato interdetto ai mezzi pesanti per sicurezza, in attesa che le Ferrovie Italiane (a cui compete la manutenzione) si decidano ad aggiustarlo.

Malgrado il divieto, però, come noto sono diversi i mezzi pesanti che cercano di forzare le barriere in cemento e malgrado tutto transitano sopra il cavalcavia. Stavolta, però, qualcosa è andato storto, perché il mezzo che vedete nelle foto si è incastrato e, a quanto pare, non riusciva più a muoversi.

Il nostro lettore lo ha visto e dopo aver avvisato i Vigili Urbani, ha deciso di filmare l’accaduto per documentarlo e ce lo ha inviato.

Noi lo pubblichiamo volentieri perché crediamo sia giusto, oltre alla multa che probabilmente verrà recapitata a carico del conducente, la pubblicazione della notizia rappresenta un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei camionisti affinchè prestino maggiore attenzione ai divieti e, soprattutto, li rispettino.