Hip hop Street Food, una manifestazione che a Tortona si svolge da alcuni anni ed ha grande successo, richiamando tantissima gente proveniente da fuori, eppure diversi Commercianti e alcuni abitanti si sono lamentati: i primi perché la manifestazione toglierebbe clienti ad alcuni locali del centro, i secondi per il forte odore di cibo.

Così in Comune, pur di non rinunciare ad una manifestazione di grande successo come questa si sta pensando di trasferirla in periferia, al quartiere Oasi.

La notizia è trapelata e “Azione Tortona” si è schierata subito contro questa scelta facendo sentire la sua voce.

Andrea Mantovani

“Il centro di Tortona, caratterizzato dalla cattedrale del Duomo, consacrata nel 1583, e dai portici, costruiti in via Emilia nel ‘800 – dice il responsabile dell’Associazione, Andrea Mantovani – rappresentano il cuore della nostra città. Culturalmente, per chi non se ne fosse mai accorto, alzando lo sguardo è possibile può ammirare ed apprendere, tramite bellissimi affreschi nel soffitto dei portici, volti e storia di alcuni personaggi illustri di Tortona. In questo bellissimo contesto, che ci lega profondamente alle radici storiche della nostra terra, vi sono bar e negozi che tentano di tenere “viva” la città. Rendere vivo il centro, in questo mondo moderno, tra smartphone, acquisti online, centri commerciali e quant’altro, è sempre più difficile per tutti. Per questo i comitati, l’amministrazione e i commercianti, devono essere sempre più bravi a creare eventi che richiamino la popolazione a vivere la comunità cittadina. Questi eventi che a Tortona vengono svolti tramite “Assaggia Tortona”, “Cantarà e Catanaj”, “Street Food” e altri mercatini vari, eticamente ed esteticamente dovrebbero essere attribuiti esclusivamente al centro storico.”

Le ragioni di questa scelta di privilegiare il centro, secondo Mantovani sono evidenti: “Eticamente – conclude – secondo principi etici: in quanto i commercianti, proprio perché situati in centro, pagano affitti più alti rispetto ad altri ed in conseguenza, è comportamento giusto fare più eventi qui, in secondo luoìgo anche esteticamente: in quanto materialmente, il centro storico è più nobile e scultureo, rispetto ad altre locazioni, per accogliere ospiti e turisti. Per questo, invito gli amici competenti a riflettere adeguatamente sulla collocazione dell’evento “Hop Hop Street Food”.