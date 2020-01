Incidente stradale, ieri, a Tortona. E’ avvenuto sulla ex statale per Voghera, nei pressi della rotonda del quartiere Oasi quella con la statua dedicata a Dona Orione.

Come vedete dalle immagini, si è trattato di un tamponamento fra due auto. Ad avere la peggio è stata la donna che si trovava sulla macchina che procedeva davanti e che, per cause ancora in corso di accertamento, è stata tamponata.

Donna è stata trasportata con l’ambulanza del 118 al pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona e sottoposta alle cure del caso.

Secondo quanto accertato avrebbe riportato lesioni di media gravità guaribili in circa un mese.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la pattuglia della Polizia locale di Tortona al comando di Orazio Di Stefano per i rilievi del caso e la ricostruzione dettagliata di quanto accaduto.