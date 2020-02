Personale della Sezione Polfer ha rintracciato un ottantenne italiano, in stato confusionale affetto da alzheimer, che si era allontanato da casa in provincia di Milano e che era giunto tramite treno nella Stazione di Alessandria. L’uomo in evidente stato confusionale si aggirava nello scalo alessandrino senza meta ma grazie all’attento operato del personale di Polizia ha potuto essere affidato alle cure dei propri famigliari. #