Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 gennaio alla periferia di Pontecurone.

Sono da poco trascorso le 14, quando sulla ex statale 10 alla periferia del paese, nel cosiddetto “curvone” due auto, una Fiat 500 e una Citroen, per cause ancora in corso di accertamento, collidono.

Lo schianto, secondo la prima sommaria ricostruzione, non sembra dei più lievi, infatti, una giovane donna rimane incastrata all’interno dell’abitacolo della sua vettura ed è necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona per estrarla dalle lamiere accartocciate dell’auto.

I pompieri consegnano la giovane donna ai soccorritori del 118 tempestivamente intervenuti che la carica a bordo dell’ambulanza e la trasportano al pronto Soccorso dell’ospedale con ferite guaribili in circa un mese.

L’incidente provoca rallentamenti del traffico sulla statale che come noto è una delle più frequentate della zona.