Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

“Stiamo cercando persone affidabili – dicono i responsabili dell’azienda – da far crescere e da inserire a tempo indeterminato.”

Si richiede: possibilmente esperienza di 1-2 anni, residenza vicinanze Tortona, patente B e passione per il proprio lavoro.

Le aziende cercano altresì 1 – Montatore Meccanico / Carpentiere Metallico da inserire in officina come meccanico ed eventualmente carpentiere, addetto al montaggio ed alla realizzazione di macchine e strutture.

– passione per il proprio lavoro

Per queste figure professionali si richiede:

Tutti da inserire in ufficio tecnico come progettista o assistente progettista, controllo qualità e processi di produzione.

A cercare lavoratori qualificati sono COGELME S.r.l. e SORTECH S.r.l. aziende specializzate nella costruzione di macchine ed impianti per il riciclaggio dei rifiuti e delle materie prime ricercano le seguenti figure da inserire nel loro stabilimento di Tortona:

Azienda di Tortona cerca personale per 5 posti di lavoro: disegnatore, progettista, perito, ingegnere e montatore meccanico