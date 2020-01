La politica sta diventando sempre più appannaggio delle donne. Sono state tre donne, infatti, oggi pomeriggio, venerdì 10 aprile alle 18, ad inaugurare la sede di “Italia Viva”, il nuovo partito di Matteo Renzi che a Tortona conta già un consigliere comunale (l’ex Sindaco Bardone) e in provincia di Alessandria persone di spicco come Cristina Bargero una delle tre donne che insieme alla coordinatrice Tortonese del partito, Elena Caffarone, e all’onorevole Silvia Fregolent, hanno tagliato il nastro nella nuova sede in via Fracchia. Ovviamente insieme all’ex Sindaco di Tortona Gianluca Bardone che sarà una presenza importante a livello politico e amministrativo.

Tanta gente all’inaugurazione come abbiamo scritto nel titolo, fra cui diversi esponenti del Partito Democratico, dal quale la maggior parte dei componenti di “Italia Viva” provengono.

Le circa 50 persone poi, si sono trasferite al teatro Civico per un convegno dove sono stati illustrati i progetti del partito per l’Italia e per il territorio, ma su questi non mancheranno le occasioni di illustrarli.

Di seguito altre immagini dell’avvenimento.