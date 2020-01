Ricerca per:

La nota specifica anche che il valore delle piante presenti nell’alveo attivo dei corsi d’acqua, sulle sponde e nelle aree interessate dagli interventi è da considerarsi nullo, come previsto dall’art. 23 comma 1 lettera b della legge regionale n. 5 del 2012. Sul sito web del Comune di Tortona alla pagina https://www.comune.tortona.al.it/taglio- vegetazione è possibile trovare la lettera di AIPO (compreso l’elenco dei Comuni interessati).

La decisione è stata presa in seguito alle numerose richieste presentate, a fronte di esigue risorse economiche a disposizione dell’Agenzia che consentono esclusivamente sporadici interventi localizzati di manutenzione.

Per effettuare questa operazione è comunque necessario presentare una istanza ad AIPO che provvederà al rilascio del nullaosta idraulico.

Nei giorni scorsi l’AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po-Direzione Idrografica Piemonte Orientale, ha diffuso una nota presso i Comuni interessati dalla presenza di vegetazione lungo l’alveo dei corsi d’acqua che potrebbe determinare situazioni di criticità idraulica, con cui autorizza il taglio e l’eventuale asportazione di rami e piante pericolanti o divelte lungo le sponde da parte di privati e ditte interessate.

Nel Tortonese (e non solo) l’Autorità per il Po autorizza la pulizia dei fiumi da parte dei privati