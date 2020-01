Pensionata tortonese trovata morta in casa: il pronipote non riusciva a mettersi in contatto con lei da qualche giorno

L’allarme è scattato questa mattina quando il pronipote ha cercato inutilmente di mettersi in contatto con lei e non avendo risposta ha chiamato i carabinieri della compagnia di Tortona. Parliamo di una pensiona di 89 anni, residente in via Arzani, al civico 36 che è deceduta tra le mura domenstiche. La scoperta questa mattina, venerdì 17 gennaio, poco dopo le 9,30. I carabinieri si sono recati presso l’abitazione della donna e dopo aver suonato ripetutamente il campanello e non ricevendo risposta hanno deciso di far intervenire i Vigili del fuoco di Tortona. I pompieri hanno forzato un ingresso e sono entrati nell’appartamento trovando la donna distesa sul pavimento, in bagno, già cadavere. Il decesso, secondo quanto accertato, è dovuto a cause naturali e sembra risalire a qualche giorno fa. Nessuno si è accorto della sua scomparsa e se non fosse stato per il nipote, chissà quando il fatto sarebbe venuto alla luce. Condividi:

Telegram



WhatsApp

Tweet