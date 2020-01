Uno straniero senza documenti che alla guida della propria auto invade la corsia opposta e va a schiantarsi contro un’auto condotta da una giovane ragazza di 24 anni. Lui muore sul colpo, lei, invece si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Alessandria.

Questa la prima sommaria ricostruzione dell’incidente stradale che si è verificato poco dopo le 20 di martedì 21 gennaio, lungo la strada provinciale che collega Sale a Castelnuovo Scrivia.

Un bilancio tragico di uno schianto che ha costretto le forze di Polizia a chiudere la strada per consentire ai soccorritori di intervenire e lavorare in tutta sicurezza.

Ma andiamo con ordine a raccontare cosa è accaduto.

Sono da poco le 20 e siamo appena fuori dall’abitato del Comune di Sale quando una Renault Megane condotta da un uomo di chiara nazionalità nordafricana, per cause ancora in corso di accertamento, si schianta contro una Volkswagen Golf guidata da una ragazza di 24 anni che proviene nel senso opposto di marcia.

L’urto è violento e ad avere la peggio è lo straniero che muore in seguito allo schianto. Sul posto arrivano i soccorsi: 118, Vigili del fuoco e carabinieri che cercano subito di risalire all’identità della vittima, che però, a quanto pare, non ha documenti con sé.

Più fortunata, invece, è la ragazza sulla Golf che è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Alessandria in prognosi riservata. Secondo i primi accertamenti ha riportato diversi traumi ma per fortuna sembra non sia in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto appena fuori dal centro abitato di Sale, lungo un rettilineo e, secondo i primi accertamenti, sembra che il nordafricano abbia perso il controllo dell’auto a causa della velocità o di un improvviso malore. Sulla dinamica però sono ancora in corso i rilievi da parte dei carabinieri di Sale.