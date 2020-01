E’ finita la Campagna elettorale ma non è finita l’attività dei giovani di Azione Tortona che aderiscono a CasaPound e continuano la loro azione politica.

“Nonostante le vergognose censure social nei nostri confronti procedono le nostre attività locali e nazionali – annuncia Andrea Mantovani – tant’è che sabato 25 gennaio, dalle ore 17.00 apriremo il tesseramento 2020 a tutti i coloro che vorranno sostenere CasaPound, presso la nostra sezione di via Pelizzari 6”.

“Sarà un’occasione per ricordare anche le tante iniziative politiche e sociali che abbiamo svolto in città in questi due anni – conclude Mantovani – dalle riqualifiche dei parchi, alle raccolte alimentari, dal doposcuola sociale alla distribuzione dei giocattoli, oltre al primo successo dello Sport Camp adibito nel parco del Castello, e alle varie segnalazioni a sostegno dei condomini delle case popolari. Insomma, diverse azioni ma sempre in prima linea al fianco dei cittadini”.