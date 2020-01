A seguito delle rilevazioni sulla qualità dell’aria sono scattate le misure di contenimento previste dal “semaforo arancione”. Tutte le disposizioni per quanto riguarda impianti di riscaldamento e limitazioni alla viabilità alla pagina

https://www.comune.tortona.al.it/protocollo-operativo-per-lttuazione-delle-misure-urgenti-antismog

In particolare l’attivazione dell’allerta di primo livello comporta alcune misure temporanee:

– divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle;

– divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc), di combustioni all’aperto;

– introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

– divieto di spandimento dei liquami zootecnici.



Scattano inoltre le limitazioni temporanee alla viabilità:

– divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 4, all’interno della zona di salvaguardia indicata nell’ordinanza n. 246/2018;

– restano bloccati, come previsto dalle misure permanenti, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 i veicoli alimentati a gasolio categorie Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 per trasporto cose e persone all’interno del centro abitato; resta inoltre divieto permanente di circolazione per i veicoli non catalizzati nel centro abitato.

