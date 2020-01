Le due bombole

Hanno rischiato grosso mettendo in pericolo la loro incolumità personale, come spesso accade in molti interventi sul lavoro ma, alla fine, sono riusciti a disinnescare un grave per l’intera comunità, evitando che le due bombole di gas gpl presenti all’interno di un garage che si era incendiato, esplodessero.

Sono i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona ed in particolare quelli del turno D, che ieri sera, sono intervenuti a Viguzzolo, per un incendio.

E’ accaduto poco dopo le 21, 30, in un’abitazione in via Circonvallazione 109 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un garage, forse a causa di un corto circuito, ha preso fuoco.

Il fumo e le fiamme, notate da diverse persone, hanno fatto scattare l’allarme e sul posto sono tempestivamente intervenuti i pompieri tortonesi, subito stati avvertiti dal proprietario che, all’interno dell’autorimessa erano custodite due bombole da cucina, piene di gas gpl, altamente pericoloso, lo stesso che ha provocato la morte di tre Vigili del Fuoco a Quargnento poche settimane fa.

Con ancora fresche le immagini di quanto accaduto in quel triste episodio, i pompieri in servizio ieri sera, si sono messi subito al lavoro, adottando, ovviamente, tutte le precauzioni del caso.

L’incendio è apparso subito molto tosto: all’interno del garage, infatti, oltre alle bombole, c’era anche diversa legna che stava bruciando e alimentava le fiamme in continuazione; una delle due bombole, inoltre, si era già surriscaldata e il rischio di esplosione è stato davvero alto.

I pompieri, con grande coraggio, sono tempestivamente intervenuti riuscendo ad evitare la deflagrazione. A fatica hanno spento l’incendio, concentrandosi subito in direzione delle bombole che poi hanno immediatamente raffreddato per evitare possibili conseguenze col liquido presente all’interno.

Solo poco dopo mezzanotte sono riusciti a completare l’intervento, mettere in sicurezza la zona e rientrare in sede compilando il verbale.

I danni alla fine sono stati piuttosto gravi e l’area interessata dall’incendio è stata dichiarata inagibile: il materiale all’interno del garage consistente in attrezzi e altri oggetti, è andato completamente distrutto, il tetto gravemente danneggiato e l’impianto elettrico in fumo ma, alla fine, grazie alla professionalità dei Vigili del Fuoco di Tortona, nessuno è rimasto ferito e, soprattutto, è stata evitata un’esplosione che avrebbe potuto provocare un disastro.

Di seguito altre immagini dell’episodio con i Vigili del fuoco al lavoro in mezzo al pericolo.