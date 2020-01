Un terremoto di magnitudo 2.6 della scala Richter è avvenuto nella provincia di Alessandria con epicentro Borghetto di Borbera alle 9 di questa mattina, domenica 19 gennaio.

Secondo gli strumenti dell’istituto di Vulcanologia di Roma è avvenuto a 9 Km di profondità, ma è stato chiaramente avvertito da diverse persone che hanno sentito tremare la terra.

Poco prima, alle 6,20 un altra scossa di terremoto era stata avvertita in provincia di Cuneo

Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: a 12 km di profondità a Neive (CN)

La Protezione civile della Regione Piemonte segnala che al momento non sono pervenute segnalazioni di danni alle persone e alla cose in seguito alle scosse di terremoto che si sono registrate in mattinata prima tra le province di Cuneo e Asti (magnitudo 3.1 con epicentro al 12 km di profondità tra Neive e Coazzolo) e poi in provincia di Alessandria nella zona di Borghetto di Borbera (magnitudo 2.6).

“Stiamo seguendo con attenzione l’evoluzione dell’evento, che al momento fortunatamente, non presenta particolari criticità. Continuiamo a monitorare”, sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi.



Eventuali aggiornamenti su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile e sui canali Twitter @ProCivPiemonte @regionepiemonte @PiemonteInforma