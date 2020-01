Ricerca per:

Ciò che li accomuna sono i principi morali: il rispetto, il saluto, il senso di giustizia e l’amore per la propria Patria.

Nei giorni scorsi le classi quinte del Liceo Peano hanno incontrato il capitano e comandante della compagnia dei carabinieri di Novi Ligure Marzia La Piana che, in vista del concorso per accedere all’Arma, ne ha descritto le caratteristiche generali, sottolineando il percorso formativo necessario, i doveri e le caratteristiche della professione.