Venerdì 10 gennaio 2020, a Tortona, alle 18, in via Fracchia 9, verrà inaugurata la sede del partito “Italia Viva” e poi, a partire dalle 18.30, presso il Ridotto del Teatro Civico, si terrà un evento pubblico organizzato dal Comitato Tortonese, per discutere di progetti per l’Italia e il territorio. Saranno presenti Cristina Bargero, Silvia Fregolent, Roberto Giachetti e Mauro Marino.

Apriranno i lavori Gianluca Bardone ex sindaco di Tortona e consigliere comunale del partito, insieme ad Elena Caffarone.

L’appuntamento è presso il Ridotto del teatro Civico