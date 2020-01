Una riunione importate della Commissione Sanità e Istruzione presieduta da Matteo Fantone, quella che si è svolta ieri in municipio a Tortona.

All’ordine del giorno la situazione dell’ospedale di Tortona dopo la recente visita dell’assessore regionale alla santità Luigi Icardi.

L’assessore Mario Galvani ha confermato i buoni propositi e cioé che Icardi ha preso coscienza della situazione in cui si trova l’ospedale, il prossimo avvio dei lavori per il nuovo Reparto di Fisiatria (il cui bando per la gara d’appalto è scaduto oggi e quindi a breve ci sarà l’assegnazione), il fatto che l’assessore abbia recepito l’importanza dell’ospedale di Tortona come nosocomio “di confine” per cui se venisse valorizzato si potrebbe evitare la mobilità passiva di migliaia di persone che scelgono di farsi visitare e operare in Lombardia con ingente esborso di denaro pubblico da parte della Regione Piemonte. Per finire confermato il possibile ricorso ai privati ce consentirebbe all’ospedale di Tortona di effettuare più interventi grazie all’utilizzo di medici e anestesisti convenzionati.

Per il malato naturalmente non c ambierebbe nulla e tutto sarebbe a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Insomma, qualcosa sembra davvero muoversi per l’ospedale “Santi Antonio e Margherita” di Tortona e si spera che stavolta ci sia veramente un’inversione di tendenza.

Altro argomento importante all’ordine del giorno è stata la decisione, comunicata da Matteo Fantone, di ripristinare il Consiglio Comunale dei ragazzi ma in maniera diversa dal precedente che aveva un sistema elettivo troppo complicato e farraginoso che aveva sollevato non poche difficoltà, specie per gli insegnanti.

Il nuovo consiglio sarà eletto però dal nuovo anno scolastico. nel frattempo si prenderanno contatti con la Regione per aderire ad un progetto che riguarda appunto i consigli dei ragazzi e sarà a tema ambientale.

L’assessore Marzia Damiani ha comunicato che è in corso la mappatura dei defibrillatori in città e la necessità di installarne uno anche in municipio.