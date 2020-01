Bisticcia con la mamma e pieno di rabbia prende un’accetta e si scaglia contro l’auto della donna, danneggiandola in più punti con diversi fendenti e adesso è finito nei guai.

E’ accaduto nei giorni scorsi quando i Carabinieri della compagnia di Tortona al comando del Tenente Colonnello Carlo Giordano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria un uomo di 34 anni di nazionalità albanese, residente a Castellar Guidobono.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri anche in base ad alcune testimonianze di persone che avevano assistito alla scena e sono stata pure allontanate in malo modo dal protagonista, il 34enne albanese, durante una lite per futili motivi, utilizzando un’accetta, si scagliava contro la vettura di proprietà della madre, colpendola con numerosi fendenti, dopodiché rivolgeva le proprie attenzioni nei confronti di alcune persone che avevano assistito agli eventi, minacciandole affinché si allontanassero.

I presenti hanno chiamato i Carabinieri e solo quando la pattuglia è giunta sul posto l’uomo smetteva di accanirsi contro la vettura, cercando pure di liberarsi dell’accetta che però è stata recuperata dai Carabinieri.

Il 34enne è stato denunciato alla procura della Repubblica di Alessandria per danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere.