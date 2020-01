Cara Studentessa, caro Studente,

la scelta che ti appresti a compiere al termine del primo ciclo scolastico inciderà su tutta la tua vita.

È opportuno che una decisione così importante sia presa da te, insieme ai tuoi genitori ed ai tuoi insegnanti, sulla base della maggiore informazione possibile.

Per renderti più agevole l’acquisizione di ogni conoscenza utile ai fini della scelta che stai per compiere, il nostro Istituto si mette a disposizione

SABATO 11 GENNAIO 2020 dalle 15,00 alle 18,00

aprendo le proprie aule, i propri laboratori, le proprie palestre,

sia della sede centrale di viale Einaudi che della sede di corso Cavour.

Insegnanti, tecnici e allievi delle varie classi saranno presenti per voi, Studentesse e Studenti, e per i vostri famigliari, per illustrarvi la dotazione di impianti, macchine, apparecchi, strumenti, e laboratori impiegati nell’attività didattica.

L’Open Day sarà l’occasione per consegnare Diplomi e Borse di Studio agli studenti meritevoli dell’anno scolastico 2018-2019

L’innovazione è sempre stata caratteristica del nostro Istituto.

Il Progetto Notebook nello zaino vede il suo naturale sviluppo nel nuovo Progetto Marconi.20/25 anche grazie a:

Laboratorio di Chimica potenziato;

Laboratorio di robotica;

Corsi di supporto rivolti a studenti con necessità di recupero;

Corsi di potenziamento destinati a studenti con profitto di eccellenza;

Corsi di pensiero computazionale.

La politica di rinnovamento dell’I.I.S. Marconi prende spunto dalle necessità delle famiglie, degli studenti e del territorio e dalla moderna progettualità d’Istituto necessaria a una Scuola del XXI secolo per

PROGETTARE IL FUTURO UNIVERSITARIO E LAVORATIVO.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Guido Rosso