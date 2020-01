I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona, intervenuti in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla ex S.S. 10 che vedeva coinvolta un’autovettura uscita autonomamente di strada, denunciavano per guida in stato di ebbrezza il conducente.

Si tratta di un uomo di di 53 anni originario di Gela.

Dagli accertamenti clinici, effettuati dai militari, infatti, emergeva che lo stesso guidava la macchina con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.