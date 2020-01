Un grave fatto di cronaca nera con tanto spavento da parte della vittima, ma forse alla fine, nella tragedia, è andata ancora bene perché la donna, per fortuna non ha riportato lesioni, mentre sappiamo bene che in casi come questo a volte le vittime vengono scaraventate per terra procurandosi fratture non di poco conto.

Ma andiamo con ordine a raccontare cosa è accaduto lunedì sera, in fondo a via Cuniolo, nel tratto di strada che vedete nella foto in alto.

Sono le 19,30 e secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della compagnia di Tortona, la pensiona tortonese S.C. di 76 anni abitante appunto in via Cuniolo, sta rientrando a casa. Si trova vicino al portone dell’abitazione quando un uomo, col volto coperto, la aggredisce estraendo un oggetto contundente che potrebbe essere un punteruolo o un coltello.

L’uomo, che secondo la descrizione della donna era molto alto, le intima di consegnargli il portafoglio. La donna, visibilmente impaurita, non si fa pregare, il rapinatore lo prende e scappa.

Nel portafoglio, oltre al bancomat c’erano circa 150 euro.

Tutto dura lo spazio di pochi istanti.

La pensionata visibilmente scossa si riprende, dà l’allarme e chiama i carabinieri a cui racconta l’accaduto.

I militari fanno partire le indagini, ma al momento nessuna persona è stata ancora identificata. Al momento del fatto era buio e la strada, a quanto pare era deserta, anche perché trattasi di strada chiusa.

Causa la concitazione del momento i tempi e i modi in cui si è compiuta la rapina, appare difficile identificare l’autore che comunque, potrebbe aver adocchiato la pensionata ed averla seguita.

Fa specie però che la donna sia stata aggredita proprio sotto casa all’ora di cena, proprio mentre stava rientrando nella sua abitazione.