Nuovo salvataggio dei Vigili del Fuoco di Tortona, poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì 28 gennaio, nei confronti di una pensionata di 86 anni che si trovava da sola in casa.

La donna, secondo la prima sommaria ricostruzione, è caduta a terra mentre si trovava in bagno e non riusciva a rialzarsi. Dopo alcuni tentativi e resosi conto che aveva necessariamente bisogno di aiuto è riuscita a trascinarsi sul pavimento fino al telefono e da qui ha dato l’allarme.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma soprattutto i Vigili del Fuoco di Tortona perché la donna era chiusa in casa e ovviamente, non poteva aprire la porta.

L’appartamento della donna si trovava al quarto piano di un palazzo e così, dopo un breve consulto e analizzata la situazione, i pompieri, appurato che l’appartamento al piano sottostante era abitato, sono entrati in quest’ultimo e col consenso dei padroni di casa, dal balcone sono saliti al piano superiore, hanno forzato la porta finestra, sono entrati ed hanno aperto la porta d’ingresso ai soccorritori del 118 che attendevano fuori.

Questi ultimi hanno trasportato la pensionata al pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona per le visite mediche. Le condizioni della donna, per fortuna, sono apparse abbastanza buone e non gravi.