Che l’evento sia rilevante lo si è visto dalla partecipazione di tanti personaggi importanti: il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, quello di Casale Monferrato nonchè assessore provinciale Federico Riboldi, l’Amministratore Delegato dell’Interporto di Rivalta Scrivia Erik Klonhammer, quello di Synergie Italia Giuseppe Garesio, il presidente di Slala Cesare Rossini, gli assessori di Tortona Marzia Damiani (all’istruzione) e Luigino Bonetti (al lavoro), l’onorevole Cristina Bargero, l’ex sindaco di Tortona Gianluca Bardone e tanti altri.

Malvina Brandajs

Tutti si sono dati appuntamento questa mattina, giovedì 23 gennaio, all’Interporto di Rivalta Scrivia per l’inaugurazione della sede di Synergie, (www.synergie-italia.it) l’agenzia di lavoro interinale italiana che collabora col Gruppo Katoen Natie che gestisce l’interporto e che ha aperto il primo Centro di Formazione permanente per la Logistica all’interno, appunto, dell’ Interporto di Rivalta Scrivia. Un centro dove formerà gratuitamente addetti all’uso di carrelli elevatori, una professione di cui, secondo il responsabile nazionale di Risorse Italia (così si chiama la parte di Synergie che gestisce la Formazione) Cristiano Bertelli, c’è bisogno e, grazie appunto al lavoro fornito da questa società interinale di alto livello, consente di avere uno stipendio comunque dignitoso che oscilla tra i 1.000 e i 1.200 euro al mese, che non sono pochi se si pensa che per utilizzare un carrello elevatore bisogna essere in possesso di un apposito patentino che costa, ma che Synergie rilascia gratis attraverso appositi corsi che verranno effettuati in questa nuova sede grazie anche ad un nuovo sistema digitalizzato presentato ieri.

In quest’ottica, quindi, appare chiara l’importanza di avere una location proprio all’interno dell’Interporto, che più di altri, forse, ha necessità di avere carrellisti specializzati.

Un evento importante, quindi, l’inaugurazione di questa sede, proprio a Tortona che fa della Logistica un proprio punto di riferimento.

Giuseppe Garesio



I lavori sono stati aperti da Marina Brandajs, addetta alle relazioni esterne di Synergie che ha subito passato la parola ai relatori.

“La logistica – ha detto l’amministratore delegato nazionale di Synergie Giuseppe Garesio – è un settore molto importante per la formazione e noi con questa inaugurazione, non solo vogliamo dare un segnale di consolidamento e di incremento della nostra azione in questo comparto, ma lanciare una innovazione nella filiera dei servizi logistici: le aziende di movimentazione merci potranno contare su personale formato e adeguato ai loro livelli di eccellenza e i lavoratori grazie ai fondi potranno Formatemp potranno migliorare completare le proprie competenze ed accedere ad opportunità di lavoro qualificato in modo del tutto gratuito.”

Synergie, agenzia per il lavoro conosciuta in tutta Italia, intende fare questo in tutto il Piemonte e Tortona è uno dei primi centri di formazione di questo tipo.

Federico Chiodi

La parola, poi, è passata a Federico Chiodi, Sindaco di Tortona che ha voluto fossero presenti anche i due assessori di riferimento del settore: istruzione e logistica: “Un’ istituzione di questo genere – ha detto il primo cittadino di Tortona riferendosi all’inaugurazione di Synergie – ha grande importanza per l’ambito della Formazione professionale, spesso e a torto, poco considerata. Iniziative così si inseriscono nel vuoto che esiste e vanno a creare professionalità importanti. Per questo saluto positivamente questa nuova iniziativa.”

Chiodi ha annunciato che con l’assessore all’istruzione Marzia Damiani si stanno preparando nuovi ed appositi corsi nelle scuole superiori nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

“Perché credo sia importante – ha concluso il Sindaco di Tortona – produrre sul territorio tutta una serie di professionalità di cui il territorio ha bisogno.”

Eik Klonhammer

Intervento molto apprezzato quello dell’Amministratore delegato dell’Interporto, che ospita la sede di Synergie: Erik Klonhammer ha sottolineato come l’Interporto abbia smesso di utilizzare le cooperative affidandosi al lavoro interinale ormai da circa tre anni. Questo ha aumentato i costi da una parte, ma dall’altra ha consentito a Katoen di avere un maggiore controllo su tutto il sistema.

“Siamo molto soddisfatti di poter contare sui servizi del nostro partner internazionale all’interno della nostra attività a Tortona – ha detto Erik Klonhammer – Questo centro di formazione porta un valore aggiunto che va chiaramente oltre la classica offerta di manodopera. È un vantaggio strategico per l’ulteriore sviluppo della Valle Scrivia come centro di gravità della logistica retro portuale dei porti liguri.”

“La crescita professionale – ha aggiunto l’Amministratore delegato dell’Interporto – è un momento chiave molto importante.”

Synergie è un’azienda in continua espansione come ha confermato Cesare Rossini di Slala, l’azienda per lo sviluppo della Logistica alessandrina.

Cesare Rossini

“Synergie – ha detto Rossini – ha iniziato le pratiche per far parte di Slala e colgo l’occasione per ringraziarla per aver creduto nel Tortonese e aprire qui, nella nostra zona, questo centro professionale grazie al quale si implementerà sicuramente l’offerta e la qualità professionale.”

La novità di questo nuovo centro è il corso per la formazione logistica digitale, perché la Logistica è cambiata e non è più il trasporto di sacchetti come succedeva in passato.

La manifestazione si è chiusa con gli interventi di Cristiano Bertelli responsabile nazionale della formazione di Synergie che ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di costruire una vera e propria Accademia della formazione per il settore della Logistica, a cui hanno fatto seguito gli interventi di Alessandro Caradolfo, distric manager di Synergie e di Monica Beltrame, responsabile dell’agenzia di Rivalta Scrivia di Synergie.

Cristaino Bertelli

Nato dalla collaborazione tra due multi nazionali , Synergie, tra i principali operatori delle risorse umane nata in Francia e consolidata in tutta Italia con oltre 100 filiali , e Katoen Natie, un operatore logistico di dimensione internazionale e con sede in Belgio, il nuovo Centro offre una grande occasione di sviluppo per il territorio alessandrino ed i suoi lavoratori.

Synergie ha ideato un nuovo servizio ed è l’unica agenzia a fornirlo: formare gli operatori addetti alle piattaforme logistiche direttamente all’interno dell’Interporto, con un percorso che li porta non solo a conseguire il “patentino carrello”, ma prevede una offerta formativa molto più ricca e completa. Oltre ai moduli in aula sulla logistica dei trasporti e del magazzino, il lavoro in team e il problem solving, sono previste ore di utilizzo del carrello elevatore (maggiori rispetto all’obbligo minimo), e soprattutto l’utilizzo uno strumento esclusivo: il “carrello virtuale” ovvero un simulatore in grado di riprodurre a tutti gli effetti l’esperienza di guida del carrello.

Per ulteriori informazioni su Synergie e le opportunità di lavoro che offre, è possibile contattare Monica Beltrame tramite la casella email monica.beltrame@synergie-italia.it oppure al cellulare: 3465377565.

Di seguito altre immagini dell’inaugurazione.