Quando nel 2008 i fondatori dell’asd AZALAI si unirono avevano chiaro in mente come il territorio tortonese, i suoi prodotti le sue fantastiche colline avrebbero potuto andare a nozze con i valori di uno sport sano e all’aria aperta. Finalmente il matrimonio c’è stato e si è fatto anche in grande!

Lo scorso sabato Azalai capitanata dal grande atleta e presidente Nicola Calia, ha inaugurato la sua sede proprio nella splendida struttura del comune di Tortona: il fabbricato napoleonico di Via Isidoro da Tortona (angolo Via Bandello).

A tagliare il nastro, e ospiti ben graditi, il sindaco di Tortona Francesco Chiodi e il sindaco di Castellania Sergio Vallenzona.

Chiodi si è detto felice di questa unione tra sport e territorio che, sicuramente, porterà a una fruizione della zona ben più articolata e a disposizione di turisti, di famiglie e di nuovi sportivi. L’unione fa la forza infatti!

E lo sanno bene anche i produttori partner locali che, come spesso accade, hanno offerto una ricca degustazione di vini e specialità tortonesi. “Il fatto di essere nel gruppo Terre Derthona che credono nel proprio territorio ci riempie di gioia” ha comunicato Galanzino, uno degli importanti fondatori di Azalai “perché è proprio questo l’obiettivo: FARE RETE e far conoscere al mondo intero le bellezze ed eccellenze della nostra terra”

“Azalai ha anche aderito al progetto Insieme per il Territorio dove, insieme al CAI di Tortona ci prenderemo cura di 300 km di sentieri; vogliamo creare una sentieristica atta a diventare un’autostrada per il turismo. Vogliamo che la sede Azalai diventi il punto di riferimento concreto per i propri associati e anche per tutte le persone che vogliono avere informazioni in merito ai sentieri e alle possibili gite che si desiderano fare”.

Il prossimo grande appuntamento Azalai sarà il 22/23 febbraio con il “Winter Trail delle Terre Derthona” una due giorni di SANO SPORT all’aria aperta dedicata a famiglie, camminatori e runners: una uscita in notturna e una il giorno dopo nelle colline, con degustazioni, aperitivi, cene e ottimo vino del territorio. Tutte le informazioni al sito azalai.bio

La sede Azalai sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Un grande riconoscimento ovviamente va a: Cascina Boschetto, Cascina Giambolino, Sapore di Pane, Agricola Stella, La Montemarzina, La Merlina e al giovane ambassador di Terre Derthona Federico Costa che come un grande chef ha preprato un assaggio di tartare su un letto di pane grosso e confettura.