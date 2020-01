Ricerca per:

I Vigili del fuoco hanno impiegato oltre due ore per domare le fiamme e ripristinare la sicurezza, ma alla fine i danni sono stati ingenti. L’appartamento al quinto piano dove è scoppiato l’incendio è andato praticamente distrutto ed è stato dichiarato inagibile. Ingenti danni, invece ai due appartamenti al sesto e ultimo piano dell’edificio hanno subito gravi danni, così come la tromba delle scale e l’impianto elettrico.

La padrona di casa di questo secondo appartamento al sesto piano che era fuori al momento dell’incendio e che era appena rientrata ha consegnato le chiavi allo stesso vigile del fuoco che aveva appena salvato il 37enne indiano che è risalito con l’autoscala al sesto piano e munito di maschera e apposita attrezzatura è entrato nell’appartamento ha preso in braccio il cane portando anche lui in salvo.

Un pompiere di Tortona del Turno B, grazie ad un’apposita autoscala proveniente da Alessandria ha raggiunto l’uomo sul terrazzo al sesto piano e lo ha portato in salvo. Quasi contemporaneamente dall’altro appartamento sempre al sesto piano si sentivano i guaiti di un cane che stava soffocando dal fumo.

Fumo che nel frattempo ha invaso l’appartamento al piano superiore dove l’uomo che abitava all’interno, uno straniero di nazionalità indiana di 37 anni, si era rifugiato in terrazzo. La sua casa è stata letteralmente invasa dal fumo e se avesse cercato di uscire probabilmente avrebbe perso i sensi e sarebbe rimasto sofficato.

Il 50enne stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona e sottoposto alle cure del caso. Nel frattempo i pompieri si sono immediatamente attivati per spegnere le fiamme che stavano devastando l’abitazione, ormai completamente avvolta dal fumo.

Quando se n’è accorto le fiamme avevano già raggiunto diversi oggetti altamente infiammabili: indumenti, legno, plastica ed altro. Immediato l’allarme ai Vigili del Fuoco di Tortona che quando sono giunti sul posto hanno trovato l’uomo con ustioni in diverse parti del corpo e lo hanno consegnato ai soccorritori del 118.

Secondo la prima sommaria ricostruzione tutto è stato causato da una candela che è caduta a terra mentre il proprietario, D.F. di 50 anni era in un’altra stanza.

Tutto è accaduto dopo le 15 a causa di un incendio che ha devastato un appartamento al quinto piano di un condominio in piazzale Porta Ticinese al civico 7.

Brucia un appartamento in piazzale Porta Ticinese a Tortona, i pompieri salvano due uomini e un cane