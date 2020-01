La speranza ovviamente è che sia un falso allarme, ma di certo, la giovane donna tornata da poco dalla Cina ha fatto bene (probabilmente su consiglio del medico curante) a recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alessandria, anche se ha causato una vera e propria mobilitazione.

E’ accaduto oggi, mercoledì 29 gennaio quando al Pronto Soccorso alessandrino è scattata la procedura prevista dal Protocollo nazionale per affrontare eventuali casi di coronavirus, come conferma l’Azienda ospedaliera.

Secondo quanto è stato possibile apprendere si tratterebbe di una donna rientrata dalla Cina che presentava sintomi influenzali ed è stata messa in isolamento per essere sottoposta a ulteriori accertamenti ed esami.

Appena si è presentata in ospedale affermando di essere appena rientrata dalla Cina sono scattate immediatamente le procedure previste dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, e la giovane è stata trasportata al reparto malattie infettive e messa in isolamento in attesa dell’esito degli esami che tutti speriamo sia negativo.

