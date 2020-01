Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Gli agenti dell’Unità gamma, infatti, giunti sul posto, hanno trovato arnesi da scasso e una porta sul retro forzata, ma grazie proprio al tempestivo non non sono riusciti a rubare nulla.

Un arrivo tempestivo e provvidenziale perché non appena i ladri si sono accorti che stava arrivando la pattuglia, si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

E’ accaduto alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 29 gennaio, quando alle 4.20 alla Sala Operativa, grazie ai modernissimi sistemi antifurto posizionati all’esterno, arrivava la segnalazione di furto presso un’azienda situata sulla ex Statale per Voghera a Tortona.

L’unità Gamma sventa un furto ai danni di un’azienda di Tortona lungo la ex statale per Voghera