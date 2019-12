Ricerca per:

Nell’ultimo mese ha spopolato la cronaca nera e il maltempo, ma nei primi 35 articoli più letti troviamo anche diversi articoli di cronaca bianca: la mensa di Novi Ligure che abbatte i costi, le manifestazioni natalizie in programma a Tortona, il teatro con Serena Autieri, il problema dell’isola pedonale, due articoli su Andrea Bani e tanto altro.

Come ogni mese divulghiamo i dati di diffusione con gli articoli più letti nel mese di Novembre con a fianco il numero di persone che hanno aperto e letto l’articolo in questione.