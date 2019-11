I commercianti fautori del traffico sono stati ben zitti, non hanno cambiato idea malgrado la quasi rivolta popolare dei cittadini e alla Giunta Comunale non è rimasto altro che mantenere le promesse fatte in campagna elettorale e inserite prima nel programma e poi nelle linee di mandato e cioé aprire l’isola pedonale.

La decisione è stata presa nell’ultima riunione di Giunta, alla presenza del Sindaco e di tutti gli assessori e verrà attuata dai Vigili Urbani nei prossimi giorni.

L’immagine che vedete in alto è destinata a scomparire: via Ammiraglio Mirabello, insieme al tratto di via Emilia compreso tra via San Marziano e via Passalacqua tornerà ad essere percorso dalle auto, SEMPRE.

La decisione è definitiva e la valorizzazione di piazza Arzano come luogo di ritrovo per i tortonesi, tanto auspicata da diverse persone e mai avvenuta, slitta a data da destinarsi o forse mai più.

Sindaco e Giunta Comunale non hanno potuto fare a meno di tenere fede alle promesse (e ci mancherebbe che non lo avessero fatto) e hanno attuato il provvedimento di riapertura al traffico dell’isola pedonale dopo oltre 30 anni. Un provvedimento in controtendenza ad ogni logica di sviluppo del commercio e della vivibilità urbana.

VIA EMILIA NORD

Abolita la deliberazione della Giunta Comunale N. 120 del 1° ottobre 2015 con la quale si ampliava la ZTL permanente (eccetto dalle ore 7.30 alle ore 9.30) nelle seguenti Vie: in Via Emilia nel tratto compreso tra Via San Marziano e Via Amm. Mirabello, in Via Amm. Mirabello nel tratto compreso tra Via Emilia e Via L. Valenziano ed in Via Passalacqua nel tratto compreso tra Via Emilia e Piazzetta Gambara.

In pratica la situazione torna al 30 settembre 2015 quando con l’auto si poteva arrivare fino al parcheggio del Lavello, ed è stata questa, infatti, una delle ragioni con le quali viene giustificato il provvedimento.

La seconda ragione è che “l’abrogazione della ZTL in Via Emilia Nord nel tratto compreso tra Via San Marziano e Via Amm. Mirabello consente sia il recupero di posti auto per l’utilizzo generalizzato.”

PIAZZETTA DE AMICIS

Per quanto riguarda piazzetta De Amicis, quella dietro il Duomo, invece, a parziale modifica della delibera di Giunta Comunale N. 36 del 22 ottobre 2018 che istitutiva della Zona a Traffico Limitato permanente per tutto l’anno nelle seguenti Vie: Piazzetta De Amicis, Via De Amicis e Via Bandello (tratto compreso tra Piazzetta De Amicis e Piazza Erbe), di limitare la suddetta Zona a Traffico Limitato permanente al solo periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

Il motivo di questa decisione è stato giustificato nella delibera col fatto che “la modifica della ZTL di Piazzetta De Amicis consente la distribuzione del traffico veicolare proveniente da Piazza Duomo sia su Via Perosi che su Via Bandello per uscire dal centro storico diminuendo il carico veicolare sulla Via Perosi.”

In realtà l’abolizione dell’isola pedonale in piazzetta de Amici è avvenuta soprattutto perché alcuni commercianti e uno in particolare la voleva.

Piazzetta de Amicis

Via Emilia nord