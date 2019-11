Nuova iniziativa di beneficenza di Andrea Bani, titolare del Gran bar Bardoneschi di Tortona e neo presidente della Confesercenti cittadina.

“Il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio Tortonese – dice Andrea – ha causato gravi danni per oltre mezzo milione di euro al Centro “Paolo VI” di Casalnoceto. Ebbene, noi vogliamo contribuire al risanamento del Centro avviando un’ iniziativa benefica: devolveremo 1 Euro per questa causa per ogni Menù completo da 10 Euro, consumato nel nostro locale da ogni cliente.”

E’ l’ennesima iniziativa costruttiva realizzata da un giovane che ha molto a cuore la città di Tortona e il circondario e che, a differenza di tanti altri commercianti ed esercenti che blaterano e cercano maggiori guadagni facendo entrare le auto nel centro storico di Tortona, decide di fare meno parole e più fatti.

Proprio perché non vuole che possa sembrare una iniziativa pubblicitaria, Andrea non ci ha neppure contattato malgrado sia vicino di casa del direttore di Oggi Cronaca, ma noi che ne siamo venuti a conoscenza ugualmente dell’iniziativa benefica, abbiamo deciso che meritava la più ampia risonanza.

Chi lavora per gli altri non lo fa per farsi pubblicità ma perché crede veramente in ciò che fa e Andrea è uno di questi.