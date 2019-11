No, non è una battuta ma fa sorridere lo stesso.

E’ successo che i carabinieri della compagnia di Tortona, come potete leggere dal verbale a fine articolo che pubblichiamo integralmente, hanno ritrovato due banconote da 50 euro e come prescrive la normativa in vigore per tutti gli oggetti, li hanno consegnati all’Ufficio Oggetti Smarriti (economato) del municipio, dove rimarranno a disposizione dell’eventuale proprietario che potrà chiederne la restituzione.

Se ovviamente darà prova che “gli oggetti” (cioé le due banconote) sono sue.

Questa infatti è la normativa che si deve seguire anche per gli oggetti smarriti e nel caso le due banconote da 50 euro

Se entro un anno il proprietario dei cento euro non si avanti allora le due banconote, come tutti gli oggetti smarrito che si trovano in giro, diventeranno di proprietà di chi li ha trovati.