Incarico prestigioso per la tortonese Simona Ronchi, ex segretario del Comune di Tortona che proprio in questi giorni è stata chiamata dal Comune di Rozzano per ricoprire la carica di segretario comunale in quella città.

Si tratta di uno dei maggiori Comuni dell’area milanese che conta oltre 42 mila abitanti e dotato di una delle maggiori aree commerciali della zona che ospita anche il centro Apple più importante del Nord ovest.

Simona, moglie di Paolo Ronchetti e mamma di due figlie, è molto soddisfatta dell’incarico perché rappresenta una promozione: lascia un Comune di 27 mila abitanti come Tortona per uno maggiore.

La sua pregressa esperienza e le capacità dimostrate a Tortona nel saper gestire la macchina Comunale, anche alle prese con problemi di non facile soluzione, le sono sicuramente serviti e hanno contribuito un’esperienza ritenuta eccellente dall’Amministrazione Comunale di Rozzano che ha deciso di sceglierla tra un alto numero di candidati.

A Simona i complimenti di tutta la redazione: è una donna davvero in gamba e se lo merita.