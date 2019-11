Situazione meteo in miglioramento: permane, precauzionalmente, l’allerta Arancione nella zona di Tortona e del Tortonese per rischio idrogeologico e passa a Gialla l’allerta per rischio idraulico.

Il bollettino della Protezione Civile di Alessandria delle 13,30 segnalava:

Garbagna: rilevati problemi di erogazione nel servizio idropotabile e sono statti rilevati valori elevati di torbidità.

Fabbrica Curone: acqua non potabile.

Questa invece al situazione per quanto riguarda le strade:

-rilevata apertura di una voragine al km 120+900 nel tratto compreso tra Pontecurone e Tortona;

-SP 83 – Chiusura all’altezza di Sale

-SP 98 – Pontecurone-Viguzzolo segnalati allagamenti al km 4 nel comune di Pontecurone

-SP 99 – Tratto comunale passante davanti all’Iper di Tortona chiuso

-SP 120 – Divieto di transito ai mezzi con massa superiore alle 3,5t nel comune di Garbagna al km 20+800

-SP 129 – Smottamento che interessa mezza carreggiata in comune di Cerreo Grue

-SP 130 – Costa Vescovato segnalati allagamenti