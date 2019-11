Ricerca per:

L’uomo era già destinatario di analoghi provvedimenti poiché ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e violazione in materia di armi, commessi in Germania nel 2017.

Brillante intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tortona che, al termine di mirati servizi di osservazione e controllo, hanno arrestato A.P, 50enne della provincia di Catania residente IN CITTà.