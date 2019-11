Alla fine è andata bene: la rapina che una banda organizzata di malviventi proveniente da fuori zona stava mettendo in atto è stata sventata, nessun carabiniere per fortuna, è rimasto ferito e non ci sono stati danni.

Tutto questo, però, è stato possibile grazie a due importanti fattori: la tempestiva segnalazione di un cittadino che ha capito che i banditi stavano mettendo a segno qualcosa di losco e il tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Tortona guidati dal tenente Colonnello Carlo Giordano.

Ma andiamo con ordine a raccontare cosa è successo questa mattina, venerdì 22 novembre.

Qualche nostro collega, come al solito e secondo una linea editoriale diversa dalla nostra, ha già dato la notizia in “flash” ma noi vogliamo essere certi di raccontare con precisione l’accaduto e per questo abbiamo atteso che la vicenda arrivasse alla conclusione prima di raccontarla e farlo con dovizia di particolari che i giornali che fanno a gara per arrivare primi, per forza di cose non possono dare.

Ecco, però, cosa è accaduto.

Sono da poco passate le 8,45 e alla periferia di Sale, in strada vecchia per San Giuliano un uomo nota tre auto ferme con a bordo delle persone sospette col volto seminascosto da passamontagna o altro.

L’uomo capisce c’è qualcosa che non va e appena fuori dalla portata visiva dei banditi chiama i carabinieri.

A Sale si precipitano quattro auto dei militari un quasi immediatamente che si trovava già sul posto e le altre dopo pochi istanti.

Quello che succede dopo ha quasi dell’incredibile e sembra di essere dentro una scena di un film: alla vista dei militari le tre auto con cinque banditi a bordo col volto coperto, si danno alla fuga dirigendosi verso Alessandria.

Partono sgommando e dietro di loro le gazzelle dei carabinieri si mettono all’ inseguimento. I banditi tirano fuori mitra e dal finestrino sparano diversi colpo all’indirizzo dei carabinieri cercano di farli desistere dall’inseguimento. I militari li schivano con manovre a zig zag ma questo rallenta la loro inseguimento e consente ai banditi di mettere di traverso, sulla strada, due delle tre auto, scendere sparando altri colpi di mitra all’indirizzo dei carabinieri, salire sulla terza automobile e scappare.

I carabinieri di Tortona nel frattempo hanno dato l’allarme avvisando i collegi di Alessandria che si sono diretti a Sale cercando di intercettare l’auto dei malviventi, ma al momento in cui scriviamo (le 15,30 di venerdì) i banditi sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Le due auto abbandonate dai malviventi risultano rubate in provincia di Milano.

Secondo quanto emerso sembra che i cinque banditi incappucciati avessero intenzione di mettere a segno una rapina: in una banca della zona o più verosimilmente, visto il luogo in cui erano appostati è probabile ad un portavalori.

Sicuramente, però, si trattava di qualcosa di grosso perché non erano certo sprovveduti ma, secondo i militari, veri e propri professionisti del crimine che non hanno avuto remore a sparare contro i carabinieri con armi tra l’altro di discreto calibro.

E’ andata bene che nessun carabiniere sia rimasto ferito.