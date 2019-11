Un confronto fra Tortona, Novi e Voghera sul Commercio e una puntuale analisi su ciò che si fa o meglio, non si fa ma si potrebbe fare a Tortona. Lo ha fatto un nostro lettore in una lettera giunta in redazione che merita ampio spazio e per questo abbiamo deciso di non relegarla solo nella sezione delle lettere in redazione, ma di darle più risalto, in quanto a nostro avviso merita.

Vi invitiamo a leggerla.

****************

Direttore, buona giornata.

Vista la quantita’ di commenti per il tema dell’area pedonale direi che o interessa poco ai tortonesi come argomento oppure conta poco la cosa perche’, “larga o stretta”, forse poco sarebbe sfruttata in ogni caso.

Io ripeto da sempre:

Novi e Voghera hanno gli stessi problemi di Tortona?

Novi e Voghera hanno in programma o allo studio l’allargamento dell’area pedonale?

Lasciando da parte i problemi del commercio in generale (contrazione dei consumi per 21,5 mld – meno 14% al dettaglio e piu’ 6% per la grande distribuzione – studio a livello fatto in veneto dalla cgia di Mestre) il vero problema e’ il “mordi e fuggi”?

Io credo che se si facesse una capatina a Novi e Voghera, in qualsiasi giorno ed in orari anche mattutini all’interno dell’area pedonale, noteremmo che tante serrande sono chiuse anche in quelle citta’, purtroppo, ma la presenza del pubblico non manca mai.

Provare per avere idee piu’ chiare. A Tortona e’ la stessa cosa? Chiunque la viva puo’ darsi una risposta pero’ i confronti vanno fatti con dati precisi e non per sentito dire. A meno che non si ritenga Tortona il centro del mondo.



Problema parcheggi. Da sempre sottolineo come il turn over dei parcheggi con limiti di un’ora non e’ controllato; mai o pochissimo.

A Voghera per esempio, su un lato di Piazza Duomo c’e’ un parcheggio gratuito di 1/4 d’ora per il cosiddetto mordi e fuggi.

Funziona? Certo che con il controllo puntuale funziona. A Tortona cosa si fa per i parcheggi? I controlli per garantire il turn over si fanno?

Se l’assessore alla viabilita’ vuole farsi una passeggiata con me gli faccio toccare con mano il problema senza allontanarsi troppo dalla sede del comune. Problema che esiste da decenni,

Domando: la gente non va nei negozi e nei luoghi del mordi e fuggi per il problema dei parcheggi?

In parte forse ma il problema non e’ anche nel “fare commercio” della categoria?

Io non sono uno snob pero’ vi chiedo: in quanti bar di Tortona si puo’ bere un buon caffe’ con un servizio in linea con i migliori locali? In tutta via Emilia, per i mei gusti, in non piu’ di tre locali e mi riferisco solo alla qualita’ del caffe’.

Ho chiesto in un negozio di gastronomia, di cosiddetto livello, se era disponibile il parmigiano di 60 mesi. Risposta: non lo abbiamo ma non lo useremmo mai da grattuggiare ne per mangiarlo a pezzi.

Risposta da commerciante? Siamo seri.



Sono stato casualmente nel bar della clinica ditta’ di Alessandria, piu’ di una volta, e posso senz’altro affermare che una coppia di addetti al banco, baristi, cosi’ preparati ne ho incontrati veramente pochi.

Quando il caffe’ viene servito al banco o al tavolo si comunica anche stando in silenzio. Si comunica sempre.

Il caffe’ in se era ottimo ma il servizio, senza sdolcinatezze, e’ stato impeccabile pur considerando che le presenze erano e sono sempre in numero elevato.

A tortona? Io non arrivo a quattro.

Qualita’ dei prodotti e servizio eccellente sono le uniche chiavi per avere successo.

Cordialita’.

Il tortonese fedele