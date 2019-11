Un Natale 2019 ricco di iniziative a Tortona che celebra la festa più amata dell’anno con numerosi appuntamenti che si svolgeranno per tutto il mese di dicembre fino all’Epifania. Un programma che il Comune di Tortona ha organizzato in collaborazione con il Comitato dei Commercianti del Centro con l’importante sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare molte delle iniziative proposte, di UBI Banca e degli sponsor FarmaTortona, Ariel Car-Ecoprogram, Alpla e Intesa Srl-UnipolSai.

– L’avvio ufficiale delle festività si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 16.30, in piazza Arzano, con l’accensione delle illuminazioni degli alberi allestiti in città: in piazza Marconi, piazza dell’Annunziata (nel cortile del Teatro Civico), i due in piazza Duomo, via Carducci, largo Borgarelli e piazza Malaspina.

– Sabato 7 dicembre dalle 15.30, la prima “Caccia al tesoro degli Elfi” organizzata da PazzAnimazione in collaborazione dei commercianti della via Emilia Sud;

alla stessa ora, presso il Museo Diocesano in via Seminario, apertura della mostra “Presepi d’arte” a cura dell’Associazione ArquaTor Presepi Onlus;

alle 16.30, sul sagrato della chiesa di San Michele, “Colinda” canti natalizi della tradzione rumena a cura del coro amatoriale Colindita.

– Domenica 8 dicembre, dalle 15.30, “Grande parata delle Fiabe” organizzata da PazzAnimazione con la sfilata dei più noti personaggi delle favole per le vie del centro.

– Giovedì 12 dicembre, alle 21, presso la chiesa di Santa Maria Canale, “La natività di Gesù” serata artistico-musicale a cura degli Uffici Liturgico e Beni Culturali della Diocesi di Tortona in collaborazione con la Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi”.

– Venerdì 13 dicembre, alle 18, a Palazzo Guidobono, sarà inaugurata la mostra “Bambole&Mondo” a cura di Pieranna Bottino e Anna Gallese;

dal 13 al 27 dicembre, in corso Montebello angolo via Bidone, sarà allestito il villaggio di Babbo Natale, dove sarà possibile consegnare le letterine per i regali di Natale.

– Sabato 14 dicembre, dalle 15.30, “L’invasione degli Elfi magici” che intratterranno i bambini in cinque punti del centro cittadino;

alle 17, in piazza Arzano, inaugurazione del Presepe Monumentale a cura dell’Associazione “Peppino Sarina” realizzato dal Natale Panaro insieme ad un gruppo di volontari.

– Domenica 15 dicembre, alle 15.30, secondo appuntamento con la “Caccia al tesoro degli Elfi” organizzata questa volta in via Emilia Nord;

alle 20.45, presso il Santuario Madonna della Guardia, “Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis”: “parola” e suoni in preparazione del Santo Natale.

– Sabato 21 dicembre, dalle 15, in sala Polifunzionale, laboratori natalizi “Riciclo e Natura” a cura di SRT e Verde&Commerce;

dalle 15.30, incentro città, ritorna “L’invasione degli Elfi magici”.

Domenica 22 dicembre, alle 15, corteo natalizio dei bambini con partenza dal Santuario ed arrivo in piazza Duomo, dove, alle 16, il Vescovo Vittorio Viola benedirà bambini e “bambinelli”;

alle 17.30, in Duomo, Concerto di Natale a cura dell’ensamble vocale Ambrosiano, mentre nelle vie del centro arriva Babbo Natale.

Lunedì 23 dicembre poi, Babbo Natale, dalle 16, incontrerà i bambini nella sala del Ridotto del Teatro Civico, in attesa, alle 18, dello spettacolo “Buon Natale Babbo Natale”.

Inoltre, il 12 e 19 dicembre, dalle 16.30, presso la Biblioteca civica si terrà la lettura per i bambini del classico “Canto di Natale” di Charles Dickens.

Il 3-10-17 dicembre, dalle ore 15.30, sempre in Biblioteca, si terrà il laboratorio per bambini “Manualmente-Lab creiamo con le nostre mani gnomi, folletti, e pupazzi di neve” (iscrizioni sino al 30 novembre al n. 0131-821.302).

Per tutte le feste, in occasione delle diverse manifestazioni, sarà possibile acquistare “bragaton & busela” dolce tipico della tradizione tortonese, nell’ambito di una iniziativa benefica a favore del Centro “Paolo VI” di Casalnoceto, gravemente colpito dai recenti eventi alluvionali.

Infine per le vie del centro, grazie ad una collaborazione fra i commercianti e Radio PNR, sarà diffusa musica natalizia.

Gli appuntamenti riprendono poi dopo Natale, sabato 28 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, a Palazzo Guidobono, con il laboratorio “Facciamo insieme una Pigotta” a cura dell’UNICEF Alessandria e Tortona; l’appuntamento sarà ripetuto anche sabato 4 gennaio 2020.

domenica 29, dalle 17.30, presso la Pinacoteca il Divisionismo focus sui dipinti “La Sacra Famiglia” di Giovanni Pellizza da Volpedo e “L’adorazione dei Magi” di Gaetano Previati.

Lunedì 6 gennaio, dalle 15.30, in centro città “Arrivano le Befane” a cura di PazzAnimazione.