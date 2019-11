Ricerca per:

La fontana era stata installata all’inizio degli anni 2000 quando la piazza venne ristrutturata e nella parte centrale, direttamente davanti al portone principale del fabbricato viaggiatori, fu installata una fontana ornamentale di rilevanti dimensioni. Nel corso degli anni, però, gli impianti e gli elementi ornamentali della fontana si sono guastati e, causa anche la situazione generale, alcuni anni fa si decise di chiudere la fontana che è caduta conseguentemente in disuso e si trova da tempo immemorabile in condizioni di deterioramento.

La necessità di smantellare ciò che resta della bella fontana sorta quasi 20 anni fa nasce dalla considerazione che piazza Fiume, antistante la stazione ferroviaria e il Movicentro di Tortona, rappresentano il primo impatto per chi arriva o parte un simile oggetto non fa certamente bella impressione.

Era stata la nuova amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Chiodi che aveva deciso di riqualificare l’area, ma per non gravare troppo sulle case comunali aveva chiesto alla Fondazione un possibile contributo e quest’ultima ha accettato.

Il Comune di Tortona, infatti, ha approvato la convezione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, mediante la quale accetta il contributo di 13.500 euro per la realizzazione dei lavori di rimozione della fontana antistante la stazione ferroviaria e di rifacimento della pavimentazione della piazza.