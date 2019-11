Sabato 16 e Domenica 17 Novembre si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, TORTONA BRICK, il grande evento dedicato alle costruzioni realizzate con i mattoncini Lego, i mattoncini piu’ famosi nel Mondo.

L’organizzatore è sempre Andrea Cortesi, con l’Associazione Culturale Brickpatici e il LUG ufficiale piemontese Piemonte Bricks, ma, dopo lo straordinario successo della passata edizione, con oltre 5.000 visitatori, la location è cambiata: il Museo Orsi, con i suoi oltre 2.000mq, farà da cornice a questa manifestazione che si preannuncia ricca di grandi novità!

Ben 45 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero: città di oltre 5 metri, uno dei villaggi di Natale piu’ grandi del Mondo, veicoli e diorami a tema Space e Star Wars, castelli medioevali, costruzioni Technic e moltissime altre fantastiche opere come una rappresentazione dell’Olimpo, carrillon funzionanti e i classici temi come il western ed i supereroi

Troverete un’area DUPLO dedicata ai piu’ piccoli, con un treno che si muove utilizzando una semplice app sul telefonino, un’area di gioco libero per i piu’ grandi con a disposizione oltre 100kg di mattoncini sfusi e moltissimi set da scegliere e montare nell’area “Scegli e Crea” con vari tavoli dedicati.

Sarà allestita un’ampia area per la mostra fotografica organizzata e curata dal gruppo di “Fotografia Costruttiva” con scatti in ambienti reali, tutti rigorosamente a tema Lego: i membri di questo sodalizio (oltre 4.000 iscritti in tutta Italia) insegneranno la tecnica che porta a questi scatti, dando la possibilità di provare a fotografare personaggi Lego.

Dopo il grandissimo successo dell’anno scorso, con oltre 50 partecipanti, non mancherà il concorso per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado: una giuria “tecnica” di espositori decreterà il primo e il secondo posto di ciascuna categoria ed i piccoli costruttori avranno la possibilità di portare a casa pergamene e bei premi (regolamento su www.vivitortona.it)

Ed infine la novità più attesa: la FAMILY CHALLENGE!

Divertentissima sfida tra famiglie con semplicissime regole:

-4 turni in orari prestabiliti

(2 turni al Sabato alle 15.30 e alle 17.30 – 2 turni alla Domenica alle 14.45 e alle 16.15)

-Fino a 14 famiglie per turno (basta un bambino con un genitore o un nonno)

-1 kg di Lego sfuso di vario genere

-Un’ora di tempo per creare qualsiasi cosa dando libero sfogo alla propria fantasia

Al termine di ciascuna gara 3 giudici decreteranno la famiglia vincitrice che, oltre ad essere proclamata davanti a tutti, riceverà anche un attestato e ovviamente un premio Lego

Per partecipare ci si potrà iscrivere direttamente durante l’evento oppure, se già interessati, scrivendo direttamente ad Andrea Cortesi (acortesi@ifctortona.com) entro Venerdi 15 Novembre, indicando nome della famiglia, numero di partecipanti e orario scelto.

Troverete anche 2 stand commerciali che daranno l’opportunità di acquistare set, gadget e singoli pezzi sfusi: un’ottima occasione per trovare il regalo speciale per l’imminente Natale!

Ci sarà anche una parte sociale: Domenica 17 alle ore 11.00 si terrà la conferenza “Io costruisco, io dirigo, io spiego… noi giochiamo!” avente come tema “L’utilizzo del Lego come terapia per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico o disturbi correlati di comunicazione sociale ed ansia”. Presenti come relatori uno psicologo psicoterapeuta e un Architetto. Si scoprirà che i mattoncini non servono solo per il semplice gioco!

Infine, in collaborazione con la Croce Rossa di Tortona, ci sarà una raccolta fondi benefica con un simpatico gioco ricco di premi!

Insomma questa edizione sarà una grandissima festa per tutti i bambini, le famiglie, gli appassionati dei Lego ma anche solo per i semplici curiosi.

Orari: Sabato 16 dalle 14.30 alle 19.30 – Domenica 17 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.45 alle 19.00

Ingresso gratuito