Sarà sicuramente un natale ricco di manifestazioni e avvenimenti quello in programma a Tortona.

L ‘assessore alla cultura fabio Morreale lo sta ripetendo da parecchio tempo e proprio in questi gironi si sat concretizzando il programma.

Di seguito pubblichiamo l’elenco delle manifestazioni già approvate e in calendario, a cui potrebbero, però, aggiungersene altre.

Se ne parlerà nei prossimi giorni ma soprattutto Lunedì pomeriggio nella riunione della Commissione cultura presieduta da Anna Sgheiz dove verrà fatto il punto sulla situazione.

Di certo oltre agli appuntamenti elencato di seguito, dal 1° Dicembre, con accensione alberi ai negozi della città RadioPNR fornirà un servizio di audio ascoltandole in streaming con musiche natalizie, che verrà diffuso sia nei negozi che lungo le vie del centro. La musica sarà intercalata da spot che pubblicizzeranno tutti gli eventi del periodo delle feste.

Servizio offerto gratuitamente da RadioPNR.

Di seguito, intanto quello che è già in calendario.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE

in tutti i weekend di dicembre Invasione di Elfi Magici, Grande Parata delle Fiabe – Caccia al tesoro con ricchi premi

1 dicembre ore 16:30 da piazza Arzano

Accendiamo gli alberi

dal 7 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020

Presepi d’arte in mostra al Museo Diocesano e Presepio Artistico al Centro Mater Dei

8 dicembre ore 16:30 sagrato chiesa San Michele

Colinde cori natalizi della tradizione rumena

dal 13 dicembre in corso Montebello

Il villaggio di Babbo Natale per imbucare le letterine dei bambini

22 dicembre

ore 15 Corteo natalizio dei bambini partenza dal Santuario della Madonna della Guardia – ore 16 arrivo in piazza Duomo e benedizione dei bambini e dei Bambinelli

ore 16 Arriva Babbo Natale per le vie del centro

ore 17,30 Concerto di Natale Ensemble vocale Ambrosiano in Cattedrale

23 dicembre

ore 16 Babbo Natale vi aspetta ridotto del Teatro Civico

ore 18 Buon Natale Babbo Natale spettacolo al Teatro Civico

ADDOBBI NATALIZI

Il Comune ha già predisposto i seguenti interventi

Noleggio villaggio di Babbo Natale da posizionarsi in corso Montebello/angolo Via Bidone; • Allestimento e illuminazione albero cortile Piazza dell’Annunziata; • Addobbo luminoso sulla fontana in Piazza Malaspina; • Allestimento alberi con sfere a led in Piazza Duomo; • Posizionamento magnolie decorate con luci in Via Carducci e in Piazzetta Marconi; • Addobbi natalizi in Piazzetta San Simone; • Addobbi con plafoniere luminose in Piazza G. Lugano; • Animazioni itineranti e fisse con personaggi a tema, in diverse aree del Centro storico; • Allestimento di un presepe con figure in polistirolo a grandezza d’uomo, ispirate alla tradizione del burattinaio Peppino Sarina, da collocarsi in area Via Emilia nord,