Tortona e il tortonese stavolta, sembrano le zone meno interessate della provincia di Alessandria, all’ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio tante zone.

I Vigili del Fuoco di Tortona sono in allerta e rimangono in servizio per 24 ore di fila. Nessun intervento di rilievo alle 20 di sabato, ma se la pioggia continuerà a cadere copiosa e non smetterà, saranno inevitabili.

Per ora l’unico intervento di rilievo è stata la chiusura della provinciale per Viguzzolo che lambisce il Brico e altre strade chiuse a Sale e Pontecurone.

Per il resto, sta apportando gravi disagi alla provincia di Alessandria l’ondata di maltempo che da ieri sera interessa il Nord Ovest Italia in maniera incessante. Circa una sessantina le persone evacuate o sfollate su tutto il territorio provinciale, ripartite tra i comuni di Alessandria, Acqui Terme, Cremolino, Gavi, Ovada e Prasco. Innumerevoli le criticità legate alla viabilità, sia stradale che ferroviaria: diversi i ponti chiusi sulla Bormida (in primis quelli sulla ex SS10 tra Alessandria e Spinetta Marengo) e sull’Orba. Chiuse le ferrovie Alessandria-Casale (attivato servizio sostitutivo con bus) e la Alessandria- Savona tra Montechiaro d’Acqui e Ponti per una frana: qui non è possibile effettuare il servizio sostitutivo con bus. Al momento, questo l’elenco delle criticità sulle strade della provincia di Alessandria aggiornato alle ore 18:

– SP 10 – Chiusura ponte sulla Bormida tra Alessandria e Spinetta Marengo – SP 1 – strada della Gaminella, allagamenti tra Monbello e Cerrina – SP 9 – allagamenti tra Mombello e Solonghello – SP 27 – allagamenti tra Rive Pertengo e Balzola – SP 30 chiusa tra Cassine e Strevi dal km21 al km 25 – SP 31 del Monferrato di Chivasso chiusa dal Km 36+450 al km 39+050 (variante di Morano Po per viadotto in stato critico. Traffico deviato sulla SP25; in località Squarzolo (frazione di San Salvatore Monferrato) frana in corso – SP 59 – Chiusura tra Fosseto e Villabella per allagamenti – SP 61 – Chiusura strada tra Villabella e Mirabello per esondazione – SP 63 – Chiusura strada tra Mirabello Monferrato e Valenza per allagamento – SP 65 – Chiusura strada tra località Cappelletto e località Giardinetto per caduta albero – SP 75 – Chiusura strada tra Quargnento e Castelletto Monferrato per allagamenti e caduta albero – SP 76 – Chiusura tra Solero e Quargnento per allagamenti – SP 83 – Chiusura all’altezza di Sale – SP 98 – Pontecurone-Viguzzolo segnalati allagamenti al km 4 nel comune di Pontecurone – SP 99 – Tratto comunale passante davanti all’Iper di Tortona chiuso – SP 130 – Costa Vescovato segnalati allagamenti – SP 141 – Frana tra Malvino e Cuquello – SP 151 – Chiusura in comune di Pozzolo Formigaro – SP 154 – Chiusura tra Novi Ligure e Basaluzzo dal km 0 al km 6+000; – SP 183 – A Castellazzo Bormida chiusa dal km 1 al km 3 per allagamenti – SP 35 – Chiusura via Frugarolo a Litta Parodi per esondazione Rio Lovassina​- SP 179 – Chiusura ponte sul Torrente Orba dal km 0 al km 3 tra Predosa e Basaluzzo – SP 184 – Strada Rampina chiusa tra Castelspina e Portanova per allagamento sottopassaggio – SP 185 – Chiusura a Roccagrimalda – SP 192 – Chiusura tra Sezzadio e Mantovana per allagamenti e per ponticello pericolante – SP 194 – Chiusura al km 2, Frazione Ricciotti di Rivalta Bormida per allagamenti – SP 195 – Allagamenti tra Castelspina e Sezzadio con segnaletica sul posto – SP 197 – Chiusura nel comune di Montaldo Bormida per frana – SP 198 – Chiusura nel comune di Montaldo Bormida per frana al km 0 – SP 199 – Chiusura per frana nel Comune di Rocca Grimalda – SP 204 – Chiusura tra Ovada e Cremolino del ponte sull’Orba – SP 202 – Chiusura per frana – SP 205 – Chiusura tra Morbello e Visone – SP 207 – Isolata Olbicella per frana al km 4 prima della frazione San Luca – SP 210 – Chiusura ad Acqui Terme – località Palo, km 17+200; chiusura tra Cavatore e Ponzone per frana; chiusura tra Ponti e Cavatore – SP 212 – Chiusura al km 1+500 tra Ponzone e Malvicino – SP 222 – Chiusura ponte sull’Erro nel comune di Cartosio al km 5+050 – SP 225 – Chiusura ponte sull’Erro per problemi strutturali al km 5; chiusura in comune di Castelletto d’Erro direzione Montechiaro – SP 246 – Chiusura tra Alessandria e Oviglio per allagamenti tra il km 2 e il km 6+220 – SP 247 – Chiusura tra Quattordio e Masio – SS 334 – Chiusura tra Acqui e Cartosio dal Km 51 al km 41+600 località Colombaie – SP 233 – Chiusura nel comune di Acqui Terme al km 4 per frana – Strada delle Fontane – Roccagrimalda chiusura fino a fine emergenza in via precauzionale – SP 456 – Chiusura da Acqui verso Ricaldone – SP 181 – Chiusura tra Bosco Marengo e Casal Cermelli per allagamenti – SP 186 – Chiusura ponte sulla Bormida dal km 6+300 al km 9+300 Questo l’elenco dei guadi che sono chiusi in provincia di Alessandria: Chiuso il guado del torrente Valla in Comune di Pareto: – Località Squaneto e guado Val San Ry su strada comunale Roboaro – Sbernera Chiuso il guado sul fiume Bormida nel comune di Ponti; Chiusi anche i seguenti guadi: – SP 170 – Chiusura guado Lemme nel comune di Gavi; – SP 166 – Chiusura guado torrente Morsone comune di Voltaggio – SP 165 – Chiusura nel comune di Bosio dei guadi su Torrente Gorzente e torrente Erro.

Questa la situazione degli evacuati e degli sfollati: – Alessandria: 10 persone evacuate; – Acqui Terme: 14 persone evacuate; – Cremolino: 4 persone evacuate; – Gavi: 3 persone sfollati; – Ovada: 15 persone evacuate, 5 sfollati – Prasco: 3 famiglie

La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore, stante il perdurare delle precipitazioni: per questo motivo si fa ulteriormente avviso alla popolazione di non spostarsi se non in caso di estrema necessità e di rimanere lontano da ponti e corsi d’acqua. Per informazioni si consiglia di seguire gli account social della Protezione Civile presenti su Facebook, Twitter, Instagram nonché il canale Telegram.