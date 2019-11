E’ disoccupato e parte del suo tempo lo impiegava a perseguitare la donna che lo aveva lasciato. Adesso, però, nei suoi confronti, il Giudice del Tribunale di Alessandria ha disposto la misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Finisce così – si spera – l’ennesimo caso di violenza ai danni una giovane donna tortonese con l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Tortona che, al termine di una complessa attività di indagine, scaturita dalla denuncia per atti persecutori sporta dalla donna nel mese di settembre, hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Alessandria, un uomo di 34 anni, tortonese, disoccupato, residente in città.