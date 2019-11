Ancora un successo per una Tortonese Giunta alla XV edizione, la Giornata dello Stagista è organizzata dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Pavia; nei giorni scorsi sono stati presentati e premiati i progetti di sperimentazione di alunni provenienti da diversi Istituti della Lombardia e della provincia di Alessandria per il Piemonte.

Alcune alunne del Liceo “Peano” di Tortona, Francesca Carmine e Ilaria Frulio della V A scientifico e Federica Salvadeo della V C scientifico, hanno partecipato allo stage estivo e, affiancate da tutor, hanno potuto toccare con mano cosa significasse studiare chimica.

La studentessa Francesca Carmine è stata premiata, assieme al suo gruppo di lavoro, per aver svolto una delle presentazioni migliori con il titolo “Il gelato del chimico”, preparata per illustrare le due settimane di lavoro estivo nel corso della Giornata dello stagista.

Entusiasmo tra le studentesse per questa esperienza, utile sia per poter compiere una scelta più consapevole per il proprio futuro, sia come occasione di crescita personale.

La redazione di Oggi Cronaca ringrazia Ilaria Frulio per la notizia.