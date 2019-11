La gravissima situazione ci è stata segnalata da un lettore con un filmato da cui sono state tratte le immagini che vedete e che rendono solo in parte la pericolosità della strada.

Ci riferiamo all’ex statale 211 nel tratto compreso fra Tortona e Rivalta Scrivia utilizzata ogni giorno da migliaia di automobilisti diretti a Novi Ligure o viceversa.

Percorrere normalmente questa strada è diventato pressochè impossibili tante solo le buche e che la costellano.

“La strada in questione -di e il nostro lettore – é il tratto fra Tortona e l’interporto di Rivalta Scrivia dove le macchine invadono la carreggiata opposta per evitare le buche… Prima che qualcuno si faccia male qualcuno riuscirà a prendere provvedimenti? Non é di sua competenza del giornale certo, però se fa uscire questa notizia magari qualcuno si sveglierà.”

Ringraziamo il lettore per la fiducia e diciamo subito che la manutenzione di questa strada è di competenza dell”Amministrazione provinciale di Alessandria per cui – purtroppo – il Comune di Tortona non può disporne l’asfaltatura tuttavia cui auguriamo che le proteste degli automobilisti possano indurre l’Amministrazione comunale, almeno a far presente la situazione alla provincia e magari sollecitare un interventi di ripristino della carreggiata che non sia un semplice e consistente rappezzo.

Di seguito alcune immagini della grave situazione