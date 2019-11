Si chiamava Carlo Accornero, aveva 23 anni faceva il conduttore di mezzi e stava progettando la sua vita futura. Da pochi mesi si era fidanzato ufficialmente con una giovane della sua età e probabilmente progettavano un futuro insieme che non ci sarà mai perché lui, poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 10 novembre, è morto in uno schianto frontale.

Il grave incidente stradale si è verificato a Masio, vicino ad Alessandria, lungo la provinciale per Oviglio. Secondo la prima sommaria ricostruzione il giovane si trovava da solo alla guida della propria fiat Punto quando per cause ancora in corso di accertamento in prossimità di una curva si è scontrato frontalmente con un Jeep che proveniva nel senso opposto di marcia. L’urto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato proprio il giovane che è stato estratto dalle lamiere dell’auto e consegnato ai soccorritori del 118 che però non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Feriti, ma in modo non eccessivamente grave le tre persone che si trovavano sulla Jeep, tutte trasportate al pronto Soccorso dell’ospedale.

Carlo Accornero abita in provincia di Asti, ma molto probabilmente era venuto a trovare la fidanzata che abita nel Comune di Bergamasco, poco dopo Masio.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e al 118 è intervenuta anche la Polizia stradale di Acqui Terme per i rilievi del caso.