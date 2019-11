Ricerca per:

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Alessandria che hanno avviato indagini per ricostruzione l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’uomo è stato trasportato dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alessandria dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

E’ accaduto verso le 14,30 di oggi, domenica 10 novembre quando alcuni passanti lo hanno visto in un lago di sangue e hanno dato l’allarme.

Un uomo di circa 40 anni, forse uno straniero è stato vittima, a quanto pare, di un’aggressione con relativo ferimento in piazza Garibaldi ad Alessandria, nel cuore della città.